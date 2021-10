Bezirksteil-Patriotismus: Liesing und seine acht Nabel der Welt

Wird man an einem Liesinger Stammtisch gefragt, wo man dann her sei, dann geht es selten um die Frage, ob man Wurzeln in anderen (Bundes-) Ländern hat. Das Gegenüber will vielmehr meist wissen, ob man Atzgersdorfer, Rodauner oder Inzersdorfer ist.

Die Grätzelzugehörigkeit wird im 23. Bezirk nämlich großgeschrieben – ein Phänomen, das besonders in den Randbezirken, wie etwa auch in der Donaustadt, bekannt ist.

In Liesing will man diesem Bezirksteil-Patriotismus nun ein Gesicht geben, und zwar in Form von Schildern für jeden der acht Ortskerne. „Wir lieben unsere Grätzel im Bezirk“, sagt dazu Initiator Christoph Pramhofer, Klubobmann der Liesinger Neos. „Die Schilder erhöhen das Bewusstsein für den Ortskern sowie die Identifikation mit der eigenen Wohngegend noch weiter.“