Liesinger Campingplatz wird zu Stadtpark Atzgersdorf

Gaal ist, so wie Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ), in weißen Turnschuhen in den weitläufigen Park gekommen. Zweiterer freute sich wie ein „frischlackiertes Schaukelpferd“. (Über das neue Grünareal in der Stadt, nicht über das bequeme Schuhwerk).

Der ortskundige Bezirksvorsteher Gerald Bischof (ebenfalls SPÖ) setzte hingegen auf Anzugschuhe. Immerhin weiß er als quasi-Hausherr, dass die Wege zwischen den großen Wiesen asphaltiert sind. Daran soll übrigens auch nichts geändert werden. (An den Wegen, nicht am Umstand, dass er Anzugschuhe im Park trägt).