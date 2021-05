Liesinger Markt setzt auf strenge Auswahl der Standler

In Liesing sei man hingegen streng, so Ermischer. Zu 90 Prozent werden Lebensmittel verkauft. Zu Weihnachten gebe es manchmal Ausnahmen, da sei auch Adventschmuck im Angebot. Aber sogenannte „Fetzntandler“, also Altwarenhändler und Co, wolle man gar nicht haben.

Gute Durchmischung

Außerdem würde man auf Qualität und eine gute Durchmischung Wert legen – also nicht etwa drei Käsestände nebeneinander. Mit diesem Konzept könnten die Liesinger ein Vorbild für die geplante Markthalle beim Naschmarkt werden.

Die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) hat schließlich angekündigt, dass man auf die Auswahl der Standler und der angebotenen Waren großen Wert legen wolle. Wo man schon nachgezogen hat, ist der Bio-Markt in Neubau, der am 26. Mai starten soll.

Auch hier dürfen nur ganz bestimmte Standler verkaufen. Eine Jury aus Bezirkspolitikern und Kaufleuten wählte aus 60 Bewerbern 25 Verkäufer aus. Pluspunkte gab es dabei für Regionalität, Bio-Zertifizierung, Direktvermarktung und auch für möglichst wenig bis gar keinen Abfall, also „Zero Waste“.