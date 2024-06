Tote 16-Jährige in Wien: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Missbrauchs

In einem Fall erhob die Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person. Konkret geht es um ein 16-jähriges Mädchen, das am 10. Dezember in einer Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus gefunden wurde.

Toxikologische Gutachten stehen aus

Der zweite Fall ereignete sich Ende Jänner: Eine 16-Jährige wurde tot in der Wohnung eines 44-jährigen Wieners in Hernals gefunden. Die Jugendliche hatte den Mann am 29. Jänner bei der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße kennengelernt. Der dritte Fall passierte Anfang März in einem Gemeindebau in Simmering. Ein 26-jähriger Afghane hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem eine 14-Jährige, die sich in seiner Wohnung aufhielt, nicht mehr aufgewacht war. In beiden Fällen stehen die toxikologischen Gutachten noch aus.

Die Stadt Wien richtete daraufhin eine eigene Taskforce ein. Mehrere Arbeitsgruppen, die etwa von Experten der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie besetzt werden, sollen die Hintergründe der Todesfälle ermitteln und neue Lösungsansätze erarbeiten.