Nach Drogenkonsum: 16-Jährige tot in fremder Wohnung gefunden

Eine 16-Jährige ist vermutlich nach einer Überdosis Drogen in der Wohnung eines 44-Jährigen in Wien gestorben. Der Vorfall ereignete sich bereits Ende Jänner, bestätigte die Polizei am Samstag einen entsprechenden Bericht von Puls24. Es gebe keinerlei Anzeichen auf Fremdverschulden oder sexuellen Missbrauch, wie Polizeisprecher Markus Dittrich der APA sagte.

Am 29. Jänner lernten sich die Jugendliche und der Mann rund um die U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße kennen. Der Ort ist in der Bundeshauptstadt bekannt dafür, dass sich dort oftmals Menschen mit Suchtmittel-Abhängigkeiten aufhalten.