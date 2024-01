16-Jährige auf Zebrastreifen von einem Auto angefahren

In Untertullnerbach in der Gemeinde Tullnerbach (Bezirk St. Pölten) ist Montagfrüh ein Mädchen auf einem Zebrastreifen von einem Pkw niedergestoßen worden. Die 16-Jährige wurde verletzt. Ein Notarzthubschrauber flog das Opfer in die Klinik Donaustadt nach Wien, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Das Auto war von einem 37-jährigen aus dem Bezirk St. Pölten gelenkt worden. Schauplatz des Unfalls gegen 7.25 Uhr war laut Polizei die B44.