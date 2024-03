Nach Todesfällen von Jugendlichen in Wien: Taskforce eingesetzt

Für die 14-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät. Laut Polizei wurden Rückstände von Substanzen in ihrem Körper gefunden. Welche und in welcher Konzentration das Mädchen diese Substanzen zu sich genommen hatte, soll ein toxikologisches Gutachten klären.

Warum das 14-jährige Mädchen am Dienstag in Simmering gestorben ist, steht auch zwei Tage nach ihrem Tod noch nicht konkret fest. Ein 26-Jähriger alarmierte Rettung und Polizei, nachdem die Jugendliche in seiner Wohnung nicht mehr aufgewacht war.

Blickt man aber auf die Schlagzeilen der vergangenen Monate zurück, wird schnell klar, dass es sich bei der Art und Weise, wie das 14-jährige Mädchen gestorben ist, um keinen Einzelfall handelt. Zwei 16-Jährige wurden kürzlich in Wohnungen von Männern in Hernals sowie Rudolfsheim-Fünfhaus tot aufgefunden.

„Die Gründe hierfür sind wohl einerseits in der aktuellen, krisenhaften Situation zu finden, aber auch in der immer früher einsetzenden Pubertät. Es fehlt in diesem Zusammenhang viel zu oft an der Risikokompetenz, um die Gefahren auch tatsächlich einschätzen zu können“, betont Lochner.

Benzos nehmen zu

Bei den Rauschmitteln nimmt der Konsum von Benzodiazepinen, kurz Benzos, zu. Benzos sind Arzneimittel, die gegen Angst- und Schlafstörungen verschrieben werden. „Der Konsum von Benzos spielte sowohl bei den fürchterlichen Todesfällen als auch bei der Aufnahme in Kliniken immer wieder eine Rolle“, so Lochner. Deshalb sei eine Arbeitsgruppe speziell dafür ins Leben gerufen worden.