Todeskreuzung auf Grinzinger Allee erregt Politik und Anrainer

Man habe den Wunsch nach weiteren Sicherungsmaßnahmen bereits an die MA46 herangetragen, sagt dazu ÖVP-Bezirkschef Daniel Resch (der es "schäbig" findet, den Unfall der Mutter für Parteipolitik zu nützen - zumal man in der Bezirksverkehrskommission bis dato parteiübergreifend an einem Strang gezogen habe).

So die Fachabteilung hier die Möglichkeit zu Verbesserungen sehe, werde der Bezirk diese sofort umsetzen und finanzieren. Viel Zeit lassen dürfe man sich dafür freilich nicht, meint Resch. Er hoffe bis Monatsende auf Vorschläge der MA46.

Wie diese aussehen könnten, ließ sich auf KURIER-Anfrage bei der MA46 nicht eruieren. Man werde "die Situation verkehrstechnisch kontrollieren und gegebenenfalls Sicherheitsmaßnahmen vorschlagen", heißt es dort.