Tiergarten Schönbrunn bekommt neue Elefantenanlage

Sie gehören zu den Stars im Tiergarten Schönbrunn - und das nicht erst seit Corona. Das Elefantenmädchen Kibali, seine Mama Numbi sowie die vier weiteren afrikanischen Elefanten im Tiergarten Schönbrunn ziehen viel Publikum an. Schon bald soll es für sie ein neues, größeres Zuhause geben. Der Tiergarten bekommen nämlich eine neue Elefantenanlage.

Aktuell ist ihr Gehege 4.700 Quadratmeter groß, eröffnet wurde es 1996. Im internationalen Vergleich gilt das mittlerweile aber als recht klein dimensioniert, wie man im Tiergarten Schönbrunn erklärt. Die Anlage im Tierpark Berlin misst etwa 17.000 Quadratmeter, jene im Zoo von Dallas sogar 28.900 Quadratmeter. Da eine Erweiterung am bestehenden Platz nicht möglich ist, wird nun eben der Tiergarten Schönbrunn vergrößert.

Ausbau hinter dem Tiroler Hof

Hinter dem Tiroler Hof, wo sich das Areal des Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft befindet, soll der Zoo um rund 43.000 Quadratmeter erweitert werden. Detailplanungen gibt es aber noch keine. Allerdings soll die Anlage an internationale Standards angepasst werden. Und an das Sozialverhalten der Tiere. Denn in freier Wildbahn teilen sich Elefantenherden gerne auf. So formen Jungbullen eigene Junggesellen-Herden, Elefantenkühe mit neugeborenen Kälbern separieren sich ebenfalls von der übrigen Herde. Um diesem Bedürfnis zu entsprechen, könnten also mehrere Gehege gebaut werden, zwischen denen die Tiere wechseln können. "So sehen viele moderne Anlagen aus", heißt es beim Tiergarten.