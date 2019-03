Terrorzelle im Gemeindebau: Österreich sollte verschont bleiben

Das BVT fahndete bereits per europäischem Haftbefehl nach dem Duo. Am Mittwoch klickten am Flughafen Prag die Handschellen, als die beiden Männer versuchten, nach Tschechien einzureisen.

Beide sollen nun nach Österreich ausgeliefert werden. Laut Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, können die formellen Dinge bis zu einer Auslieferung aber einige Zeit in Anspruch nehmen.

Auch in der Haftprüfungsverhandlung am Donnerstag am Landesgericht Wien ist Qaeser A. bei seiner Version geblieben. Demnach sei er kein radikaler IS-Sympathisant. „Er wollte ein Zeichen setzen, weil sich Deutschland an den kriegerischen Handlungen gegen den Irak, sein Heimatland, beteiligt hat. Töten wollte er bei den Anschlägen aber niemanden“, so sein Anwalt Wolfgang Blaschitz.