Neben dem Fall des Wiener Attentäters geht das Buch auf die Trends und Phänomene des europäischen Jihadismus und die Herausforderungen in der Radikalisierungsbekämpfung ein.

Europa mit "Gelegenheits-Terrorismus" konfrontiert

Denn in einigen Punkten sei die Entwicklung des Wiener Attentäters "typisch" für die eines europäischen Attentäters gewesen. Als "Einzeltäter Plus" hatte er zwar ein Netzwerk, dass ihn in seiner Ideologie unterstützte, die Planung des Anschlags dürfte er aber alleine durchgeführt haben.

Derzeit sei man in Europa mit sogenanntem "Gelegenheits-Terrorismus" konfrontiert. In der Regel seien es junge Männer, die keine direkte Verbindung zum IS hätten, die Anschläge durchführen. Attentate würden von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen, immer öfter über Ländergrenzen hinweg geplant, die Durchführung meist logistisch einfach, mit Stichwaffen, Alltagsgegenständen wie Küchenmessern oder Autos, wie in Nizza oder Barcelona.