Stadt Wien beschreitet im Kampf gegen Extremismus neue Wege

Thematisch soll es um Antisemitismus, (antimuslimischen) Rassismus, Sexismus, Homophobie aber eben etwa auch um den Umgang mit der Polizei gehen. Themen, die auf mehrere extremistische Strömungen einzahlen, denen entgegengewirkt werden soll.

Antisemitismus, Homophobie und Sexismus finden sich etwa bei radikalen Islamisten genauso wie bei Rechtsextremen. Und auch Verschwörungstheorien finden sich in allen extremistischen Strömungen, betonte Stockhammer.

Positiv-Beispiele

Das Projekt basiert auf den Empfehlungen in Stockhammers Studie „Prävention findet Stadt“, die er nach dem Terroranschlag in Wien 2020 durchführte – folglich ist der Terror-Experte auch äußerst zuversichtlich, was den Erfolg angeht. „Von der Projektidee her entspricht das genau dem, was ich mir vorgestellt habe. Nicht nur Mythen zu entmystifizieren, sondern auch zu sagen, wofür lohnt es sich, hier in einer Gemeinschaft zusammenzuleben.“