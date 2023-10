Terrorbekämpfung: „Müssen schneller sein als die Extremisten“

Dreimal gab es seit dem Kriegsausbruch vor zehn Tagen Pro-Palästina-Demos in Wien – vergangenen Mittwoch fand sie trotz kurzfristig verhängtem polizeilichen Verbots statt, am Samstag und Sonntag dann mit Bewilligung der Behörden. Am Mittwoch gab es gut 300 Anzeigen; die Demo am Samstag blieb ohne nennenswerte Zwischenfälle. Für Montagnachmittag war bereits die nächste Kundgebung am Ballhausplatz angesagt. Sie wurde nicht untersagt – die Polizei erwartete im Vorfeld keine allzu große Beteiligung.

Unabhängig von den Entscheidungen der Behörden nahm in Wien Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Demos in die Kritik: Er kündigte an, sich „klar dagegenstellen“ zu wollen – mit „Worten und Verboten“.