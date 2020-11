Terror in Wien: Bischöfe, Imame und Rabbiner gedachten der Opfer

Gemeinsam mit Bischöfen, Rabbiner und anderen Geistlichen folgten die Imame im Anschluss an ihre eigene Gedenkveranstaltung dem Weg des Attentäters. Von der Anker-Uhr auf dem Hihen Markt, über die Jerusalem-Stiege zur Ruprechtskirche, dann zum Stadttempel in der Seitenstettengasse und schließlich über den Rabensteig bis zum Schwedenplatz.

"Keine Gewalt im Namen Gottes"

An jedem der Tatorte hielt man kurz inne. Genau wie viele Passanten, die noch immer Kerzen anzünden, Blumen niederlegen, weinen. Im gesamten Bermudadreieck herrscht andächtiges Schweigen. Auffällig viele Polizeibeamte geben den Menschen ein Gefühl der Sicherheit.

Organisiert wurde der Gedenkmarsch von Gemeinderabbiner Schlomo Hofmeister und IGGÖ-Imam Ramazan Demir. „Wenn Hass, Hetze und Gewalt im Namen von Religion ausgeübt werden, müssen wir die Ersten sein, die dagegen aufstehen und das verurteilen und klarstellen, dass es so etwas nicht gibt“, erklärte Hofmeister: „Es gibt keinen Hass und keine Gewalt im Namen Gottes.“

IGGÖ hofft auf Mittel für Gefängnisseelsorge

Demir, seines Zeichens ehemaliger Leiter der islamischen Gefängnisseelsorge, verband den Gedenkmarsch mit einer Forderung an die Politik. "Die Gefängnisseelsorge muss endlich ernst genommen und stärker gefördert werden", betonte er. Zurzeit gebe es einen hauptberuflichen muslimischen Gefängnisseelsorger für alle 27 Justizanstalten in Österreich. Und der werde von der IGGÖ bezahlt.

"Sowohl Gefängisseelsorge als auch Deradikalisierungsstelle müssen gefördert werden", meint Demir. Denn Prävention durch Seelsorge und Deradikalisierung müssten Hand in Hand arbeiten.

Das bestätigt auch der aktuelle Leiter der islamischen Gefängnisseelsorge, Dzemal Sibljakovic. Ein Vergleich mit anderen Ländern zeige, dass ein Seelsorger für 80 bis 100 Gefängnisinsassen effizient wäre. Aber allein in Wien sei er der einzige hauptberufliche Seelsorger für 500 bis 550 muslimische Häftlinge.

Gemeinsam mit der Jüdischen HochschülerInnenschaft, European Union of Jewish Students und der ÖH Uni Wien gedachte am Mittwochjnachmittag auch die Muslimische Jugend Österreichs (MJÖ) am Morzinplatz der Opfer des Anschlags.