Take-away statt Restaurant: Edel-Japaner Mochi traut sich in den Ersten

Dort, in der Inneren Stadt – konkret am Hohen Markt –, wird sich der hochgelobte Edel-Japaner künftig in der ehemaligen Wäscherei Stross niederlassen. Ein Take-away soll es werden – ähnlich der japanischen Deli Omk, die Mochi gegenüber dem Stammlokal in der Praterstraße in der Leopoldstadt betreibt.

Das neue Lokal soll eine „japanische Greißlerei mit japanischem To-go-Essen“ werden, sagt Mochi-Chef Tobi Müller.

Verkauft werden soll unter anderem japanische Bio-Sojasoße und Reis von Kleinerzeugern, sowie Produkte, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mochi selbst herstellen. Soßen zum Beispiel oder Zutaten zum Ramen-Nudeln-Selbermachen.