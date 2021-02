Eine neue Pizzeria – aber pronto: Die Disco Volante bekommt eine Schwester

Ein bisschen abheben von der großen Schwester muss sich die Pronto Volante nämlich doch. Und ein Überangebot an neapolitanischem Streetfood, – zum Beispiel Frittatina, also frittierte Pasta mit Bechamelsoße und etwa Erbsen und Schinken – gibt es in Wien ohnedies nicht.

Auf der Suche nach einem zweiten Lokal waren Zinöcker und Piontek schon seit 2019. „Aber dann kam Corona“, sagt Zinöcker – und die beiden hätten sich schlicht nicht getraut, in solchen Zeiten ein zweites Lokal zu eröffnen. Aber weil das „Notfallprogramm“ samt Liefer- und Abholkonzept in der Disco so gut funktioniert hat und das Lokal in der Kolschitzkygasse quasi perfekt sei, trauen sich die beiden nun doch drüber.