Süßer Traumberuf: Wiens erster Chocolatier-Lehrling

Auf den Job von Elias Klausriegler dürften viele Naschkatzen neidisch sein: Er wird gerade bei der Firma Xocolat zum Chocolatier ausgebildet. "Es ist der süßeste Traumjob der Welt“, sagt der 16-Jährige.

Klausriegler ist der erste Lehrling in Wien, der diesen Job erlernen darf. Er habe schon als kleines Kind gerne mit Schokolade gearbeitet: "Ich habe manchmal Schokolade genommen, geschmolzen und mit Rosinen oder Nüssen bestreut“ sagt er. Jetzt mache er das auch in seinem Beruf - nur professioneller. "Dank Lehre weiß ich, wie ich Schokoladengenüsse in höchster Perfektion zaubern kann.“