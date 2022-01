Wie die Pandemie den Lehrlingsmangel verschärft

Dass Leonie Leberbauer einmal als Mechatronik-Lehrling bei Austrian Airlines landet, war nicht immer klar. „Mein Plan war eigentlich eine klassische Schullaufbahn bis zur Matura. Ich habe aber schnell gemerkt, dass das doch nicht das Richtige für mich ist“, erzählt sie im Gespräch mit dem KURIER. Interessiert an Luftfahrt und Technik sei sie schon immer gewesen. Eine Freundin habe sie dann auf die Lehre aufmerksam gemacht. „Und für mich hat das sofort gepasst.“

Trends am Lehrlingsmarkt

Menschen wie Leonie sind am Lehrlingsmarkt dringend gesucht. Wie die WKO-Statistik zeigt, ist die Zahl der Lehrlinge in der Vergangenheit stark zurückgegangen. Daran kann auch der aktuell leichte Aufwind bei den Lehranfängern (2021 gab es einen Anstieg um 3,8 Prozent) nichts beschönigen. „Die Gründe dafür reichen vom demografischen Wandel über den Rückgang der Anzahl der Lehrbetriebe bis zum Trend zur höheren Bildung“, sagt Andrea Dorr von der KMU Forschung Austria. Mit ihrer Kollegin Eva Heckl hat sie im Auftrag des AMS die aktuellen Trends am österreichischen Lehrlingsmarkt erforscht und festgestellt: „Probleme gibt es schon lange. Die Pandemie hat das Ganze aber weiter verschärft. Vor allem kleinere Betriebe finden heute kaum noch junge Leute.“

Betroffen seien vor allem der Westen des Landes und Branchen wie der Tourismus. „Letzterer leidet unter dem schlechten Image aber auch an den mangelnden Zukunftsperspektiven, die sich durch die Covid-Krise ergeben haben“, sagt Heckl. Hinzu kommt, dass aufgrund der Ausbildungspflicht, Betriebe in der Zeit, als sie geschlossen waren, keine Lehrlinge aufnehmen durften. Experten befürchten, dass dadurch ganze Jahrgänge etwa an Köchen verloren ging.

Schwierigkeiten in der Lehre

Apropos Krise: Diese hatte nicht nur Auswirkungen auf die Berufsentscheidung der jungen Menschen. Durch Schließzeiten, Kurzarbeit oder Homeoffice hat auch die Ausbildungsqualität eingebüßt. „Die Lehre ist fokussiert auf ‘learning by doing‘, in Zeiten einer Pandemie, wenn beispielsweise Gäste im Restaurant ausblieben, ist das aber sehr schwierig umzusetzen.“ Beholfen hätten sich Betriebe etwa mit virtuellen Lernangeboten und fiktiven Produkten und Aufträgen. „Aber das ist nicht dasselbe.“

"An vielen Schrauben drehen"

Um an dem aktuellen Mangel etwas zu verändern, so meint Heckl, müsste man an mehreren Schrauben drehen. So gehöre zum einen stark am Image gearbeitet werden. „Hier gilt es nicht nur die Jugendlichen selbst, sondern auch deren Eltern, Lehrer und Freunde anzusprechen.“ Auch Berufsorientierungsangebote gehörten weiter ausgebaut, „weil viele Junge die Möglichkeiten, die man mit einer Lehre hat, nicht kennen.“ Und auch die Forcierung auf bestimmte Zielgruppen, beispielsweise ältere Jugendliche, könnte positiven Einfluss auf den Lehrlingsmarkt haben.

Leonie jedenfalls hat ihre Entscheidung für eine Lehre nie bereut. Aktuell befindet sie sich im zweiten Lehrjahr, macht Lehre mit Matura. „Vor allem die Nähe zur Praxis und die Abwechslung ist es, was mich begeistert.“

Betriebe auf der Suche