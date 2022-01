Jugendliche, die sich gerne beruflich mit Steuerangelegenheiten beschäftigen wollen, können sich ab sofort um eine Lehrstelle in der Finanzverwaltung bewerben. Insgesamt nehmen die heimischen Finanz- und Zollämter für heuer österreichweit 80 Lehrlinge auf, teilte das Finanzministerium am Freitag mit.

Konkret geht es um die Lehrberufe "Steuerassistenz" in den Finanzämtern sowie "Verwaltungsassistenz" in den Zollämtern. Für die Steuerassistenz sollte es den Bewerber/innen Spaß machen, "knifflige Aufgabenstellungen zu lösen", heißt es. "Wer an wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhängen interessiert ist und sich gerne mit Zahlen beschäftigt, bringt die richtigen Voraussetzungen mit, um diesen Lehrberuf zu ergreifen".

Wer gerne mit Menschen zu tun hat und sich für administrative Arbeiten interessiert, bringt die richtigen Voraussetzungen für den Lehrberuf "Verwaltungssassistenz" zu ergreifen. Derzeit sind 8 Lehrstellen für diesen Lehrberuf Verwaltungsassistenz im Zollamt Österreich offen.

Gute Aufstiegsmöglichkeit

"Wir bieten unseren Lehrlingen eine praxisbezogene Ausbildung mit Zukunft in einem der spannendsten Bereiche der öffentlichen Verwaltung. Bewerben Sie sich jetzt und legen Sie damit den Grundstein für Ihren weiteren Berufsweg", sagt Finanzminister Magnus Brunner. Die Lehre punkte mit sehr guten Aufstiegsmöglichkeiten an vielen Standorten des Finanzamts Österreich bzw. Zollamts Österreich. Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung ist eine Übernahme samt interessanter Weiterbildungsmöglichkeiten in einem zukunfts- und krisensicheren Bereich möglich.

Die Ausbildung startet im September 2022, Bewerbungen sind ab sofort über die Jobbörse des Bundes möglich. Weitere Infos zur Lehre in der Finanzverwaltung gibt es auf der BMF-Webseite.