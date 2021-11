Lehrlinge müssen noch immer Wurstsemmeln holen

Nicht ausreichend vorbereitet

Immerhin 36 Prozent der Lehrlinge fühlten sich nicht ausreichend vorbereitet, um als Fachkraft in einem anderen Betrieb als dem eigenen Ausbildungsbetrieb zu arbeiten. Überdurchschnittlich stark haben Lehrlinge dieses Gefühl in den Berufen Koch/Köchin, ElektrotechnikerIn, FriseurIn, Gastronomiefachfrau/mann und MalerIn/BeschichtungstechnikerIn. Anderl berichtet von Kochlehrlingen, die sich nach der Lehre nicht zutrauen würden, als Koch zu arbeiten und daher die Branche wechseln.

Kein Lehrstellen-Überhang

Gut 21.000 Jugendliche suchen derzeit eine Lehrstelle in einem Betrieb. Entweder sind sie beim Arbeitsmarktservice als lehrstellensuchend vorgemerkt, machen eine Schulung oder sind in Ausbildung in der öffentlich finanzierten überbetrieblichen Ausbildung. Dem stehen rund 10.000 offene Lehrstellen gegenüber. Einen Lehrstellenüberschuss, wie von Wirtschaftsvertretern beklagt, kann die Gewerkschaftsjugend nicht erkennen.

"Es gibt keinen Überschuss an Lehrstellen, nur Jugendliche, die in gewissen Branchen nicht mehr arbeiten wollen", meint Richard Tiefenbacher, Vorsitzender der Gewerkschaftsjugend. "Ausbeuterische Betriebe" seien für das schlechte Image verantwortlich. Die ÖGJ fordert einen FacharbeiterInnen-Mindestlohn von 1.700 Euro brutto sowie Mindestlehrlingseinkommen in Höhe von 850 Euro in allen Kollektivverträgen. Zur Sicherung der Ausbildungsqualität soll es verpflichtende Kompetenzchecks zur Mitte der Lehrzeit geben.