Studenten restaurieren Mammutstoßzahn aus der City

Mit der Restaurierung von Objekten kann man in die Geschichte eingehen. Man denke etwa an die missglückte Restaurierung einer Jesus-Freske im Jahr 2015 in Spanien: Das Marienbild wurde weltberühmt, weil es verunstaltet wurde.

„Ein bisschen Angst hat man schon immer, dass etwas schiefgeht“, erzählt auch Marlene Krischan. Die 23-jährige Studentin am Institut für Konservierung und Restaurierung der Universität für angewandte Kunst in Wien hat nun drei Wochen an einem echten Mammutzahn gearbeitet: „Es waren eher konservatorische Arbeiten“, beschreibt sie. So wurden etwa Fragmente wieder am Zahn befestigt und optisch angepasst.

„Ich konnte es kaum glauben, dass früher in Wien tatsächlich Mammuts unterwegs waren“, erzählt die Studentin Maleen Schalk. Sie hat im Zuge ihrer Vordiplomarbeit das Konzept zur Konservierung des eiszeitlichen Fundes verfasst. Das Bruchstück des Mammutstoßzahns gehört nämlich dem Wien Museum. Gefunden wurde der Stoßzahn eines Wollhaarmammuts im Jahre 1903 beim Umbau der Hohen Brücke (Wipplingerstraße) in 14 Metern Tiefe.