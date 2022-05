Schnapsidee: Raki aus dem Freihausviertel

Stundenlang sitzt man mit Freunden am Tisch. Meist in einer „Meyhane“, einer Taverne. Der Raki-Konsum gleicht in der Türkei einem Ritual. Schon lange träumte Mehmet Uysal davon, die sogenannten Raki-Tische nach Wien zu bringen.

Kaum eine Tradition ist ihm lieber: Zum alkoholischen Getränk mit Anisgeschmack isst man Meze. Das sind türkische Tapas mit Zutaten wie Melanzani, Joghurt, Kichererbsen, Salat oder Fisch. Man kostet sich durch. Man isst nicht aus Hunger, man trinkt nicht aus Durst. Es geht um die Gesellschaft. Und man spricht über Gott und die Welt. Man singt und tanzt.