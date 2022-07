Streit um befristete Miete für Genossenschaftswohnung

In Sachen leistbares Wohnen und soziale Verantwortung gibt sich die gemeinnützige Wiener Wohnbaugesellschaft EBG, zu der rund 8.300 Wohnungen gehören, gerne als Musterschüler: Sie betreibt Projekte gemeinsam mit der Sozialorganisation Neunerhaus, deren Geschäftsführerin auch im EBG-Aufsichtsrat sitzt.

Als Aufsichtsratsvorsitzender scheint der Ex-Leiter der wohnpolitischen Abteilung der AK auf. Er war auch wohnpolitischer Berater des SPÖ-Parlamentsklubs. Ein weiterer Aufsichtsrat ist der Vertragsanwalt der Arbeiterkammer Wien/NÖ. Das ist durchaus schlüssig, ist doch leistbares Wohnen ein zentrales Anliegen der AK. Sie fordert etwa vehement die Abschaffung befristeter Mieten.

Umso pikanter ein EBG-Inserat, das aktuell auf willhaben.at geschaltet ist. Unter dem Titel „Wohnen im Grünen mit kleinem Garten und Garagenplatz“ wird eine 102-m²-Wohnung in der Liebhartstalstraße, also in bester Ottakringer Lage, angepriesen. Die Gesamtmiete liegt bei 1.216,34 Euro, der Finanzierungsbeitrag bei 32.633,34 Euro.