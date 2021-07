Vermieter von Wiener „City Apartments“ angezeigt

„Das Apartment befindet sich in bester Innenstadtlage; gleich um die Ecke des Stephansdoms ist es ein idealer Ausgangspunkt um die Stadt zu erkunden.“ So werben die Betreiber des „Modern City Apartment“ in der Sonnenfelsgasse 7 auf der Plattform airbnb um Gäste, die sich nach Ende der meisten Pandemie-Beschränkungen wieder einmal einen Städtetrip gönnen wollen.

Auch auf anderen bekannten Websites wie booking.com oder hotels.com finden sich blumig beschriebene Unterkünfte an dieser Adresse in zentraler City-Lage.

Der Haken dabei: Es ist äußerst fraglich, dass diese Apartments überhaupt vermietet werden dürfen. „Das Wohnhaus befindet sich in einer Wohnzone, für die die gewerbliche Kurzzeitvermietung zu touristischen Zwecken nicht erlaubt ist“, sagt Georg Prack, Wohnsprecher der Wiener Grünen.

Zur Erklärung: Eine entsprechende Regelung ist im Jahr 2018 mit der Reform der Bauordnung in Kraft getreten. Damit soll verhindert werden, dass durch die touristische Vermietung Wohnraum verloren geht.

„Die Baupolizei muss dem Verdacht nachgehen, dass hier Wohnungen entgegen den gesetzlichen Bestimmungen zu gewerblichen Zwecken vermietet werden“, sagt Prack, der eine entsprechende Anzeige eingebracht hat. Sie liegt dem KURIER vor.