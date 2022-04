In Wien sind wieder größere Wohnungen gefragt

Egal ob Pandemie oder Krieg in der Ukraine: Immobilien-Eigentum bewährt sich als verlässliche Krisenwährung. So könnte das Fazit einer aktuellen Studie von Raiffeisen NÖ-Wien zum Wohnungsmarkt in der Bundeshauptstadt lauten.

Entsprechend steigen die Preise für Eigentumswohnungen in Wien weiterhin stetig an. Im Vorjahr war laut Studie ein Plus von 10,8 Prozent zu verzeichnen. Das ist deutlich mehr als 2020 (6,7 Prozent).

Das hängt auch damit zusammen, dass trotz der regen Bautätigkeit der vergangenen Jahre von einem Wohnungsüberangebot nach wie vor keine Rede sein kann: „Denn nach den vielen Jahren, in denen der Neubau nicht mit den demografischen Notwendigkeiten Schritt halten konnte, wird weiterhin lediglich der aufgestaute Nachfrage-Überschuss abgebaut“, sagt Matthias Reith von Raiffeisen Research.