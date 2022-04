Im Wiener Gemeindebau steigen die Mieten deutlich an

Im KPÖ-regierten Graz verzichtet man aktuell auf die vollständige Umsetzung der Anpassung bei den Gemeindewohnungen. Dort gilt ein 40-prozentiger Abschlag auf den Richtwert. Dieser ist allerdings in der Steiermark mit 8,49 Euro/m² deutlich höher als in Wien. In der Bundeshauptstadt ist es vor allem die FPÖ, die darauf pocht, dass auch die Stadt auf die Bremse steigt: „Dass Wiener Wohnen die Richtwerterhöhung nachvollziehen will, bedeutet eine Mietexplosion von 26 Millionen Euro pro Jahr“, schätzt FPÖ-Parteichef Dominik Nepp.