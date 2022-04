Mieten: Lagezuschlag in Wien dürfte stark steigen

Nach der Anhebung der Richtwertmieten um fast sechs Prozent dürfte in Wien auch der Lagezuschlag stark steigen. Der Standard berichtete am Freitag online, dass der Lagezuschlags-Rechner auf der Website der Stadt Wien für den 1. Bezirk kurzzeitig einen maximal möglichen Lagezuschlag von 14,79 Euro anzeigte. Das wäre ein Plus von 21 Prozent gegenüber den derzeitigen seit 2019 geltenden 12,21 Euro pro Quadratmeter. Der Zeitung zufolge sind die Werte realistisch.