Causa „Die Eigentum“: Land NÖ stehen sogar 53,2 Millionen Euro zu

Nun wird die Frage aufgeworfen, ob die niederösterreichischen Behörden zu wenig Druck ausgeübt haben, dass dies auch geschieht. Das legt zumindest eine aktuelle Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts NÖ zu der Causa nahe, die dem KURIER vorliegt. Aus ihr geht hervor, dass im konkreten Fall die in der Definition der Verkehrswertermittlung angemessene Verwertungsdauer von sechs bis zwölf Monaten nicht eingehalten wurde.

Dass man stattdessen mittlerweile mehr als fünf Jahre hat verstreichen lassen, orten Branchenkenner als schweres Versäumnis der Behörden. Mittlerweile ist das Unternehmen insolvent, und es wird laut Masseverwalter nur rund ein Drittel der geforderten Gesamtsumme einbringlich sein. Sie beläuft sich auf mittlerweile insgesamt schon 53,2 Millionen Euro, wie aus der Entscheidung hervorgeht.

Das Gericht ortet aber auch Ungereimtheiten bei Baurechtsverträgen im Zusammenhang mit einzelnen Liegenschaften. Sie sind wie üblich auf die Dauer von 100 Jahren abgeschlossen. In den konkreten Fällen wurde aber vereinbart, dass der Baurechtsgeber (also der Eigentümer des Grundstücks) nach 50 oder 60 Jahren das Recht hat, die Abtretung des Baurechts an sich oder einen von ihm namhaft gemachten Dritten zu verlangen. Dies sieht das Gericht als rechtlich problematisch an. Branchenkenner orten hier potenzielle Vermögensabflüsse.