Strache: "Nach der ÖVP die Partei mit den meisten Zugewinnen"

Die Fünf-Prozent-Hürde bei der Wiener Gemeinderatswahl hat der Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache mit 3,3 Prozent der Stimmen verfehlt. Das hält die Partei jedoch nicht davon ab, bald auch in Oberösterreich anzutreten - jedoch ohne Strache selbst.

Der ehemalige Vizekanzler rühmte sich am Donnerstag bei einer Pressekonferenz damit, "nach der ÖVP die Partei mit den meisten Zugewinnen" zu sein.

Bürgerstammtische in Wien

"Die Stimmung und der Zuspruch bei den Events wie am Viktor-Adler-Markt waren gut, insofern haben wir mit einem Einzug mit sechs bis sieben Prozent gerechnet", hieß es bei der Pressekonferenz.

Ein Mandat auf Bezirksebene will er keines annehmen, dies hat der frühere Vizekanzler bereits am Dienstag verkündet. In Wien plant die Partei Bürgerstammtische in den Bezirken und größere Veranstaltungen.

Strache will stattdessen als Unternehmer tätig werden und ein Magazin gründen, um den Anliegen des Team HC ein mediales Forum zu geben.