"Stolz auf Wien": Stadt beteiligt sich an Edel-Italiener

Im April wurde die „Stolz auf Wien“ Beteiligungs GmbH im Gemeinderat beschlossen. Sie ist ein Tochterunternehmen von Wien Holding und Wirtschaftskammer Wien – und ein Herzensprojekt von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ).

Die GmbH beteiligt sich damit mit maximal 20 Prozent und auf maximal sieben Jahre befristet – an krisengebeutelten Unternehmen. So kommen die Betriebe wieder an das notwendige Eigenkapital. Vor der Krise müssen diese allerdings wirtschaftlich gut dagestanden haben.

An insgesamt zwölf Unternehmen hat sich die „Stolz auf Wien“ GmbH bisher beteiligt – darunter mittlerweile auch an vielen Gastronomiebetrieben. Das Vestibül (im Burgtheater) und das Café Ritter (in Ottakring) waren zuletzt die prominentesten Beispiele.