Stadtrat Hanke will die Sängerknaben retten

Für Verärgerung sorgt das beim verantwortlichen SPÖ-Finanzstadtrat Peter Hanke: „Wir haben so schnell wie keine andere Institution in Österreich die Voraussetzung geschaffen, um Firmen echte Hilfe zu bieten“, sagt Hanke in einem KURIER-Gespräch am Rande eines Arbeitsbesuchs in Hamburg. „Bis heute hat der Bund keine vergleichbare Aktion gestartet.“

In den vergangenen Wochen seien Vorarbeiten gelaufen, Mitte September will er konkrete Ergebnisse liefern: An fünf Firmen wird sich die Stadt in einer ersten Runde finanziell beteiligen. Als Unterstützer habe Hanke „fast alle namhaften Banken, Versicherungen und auch Privatstiftungen gewinnen können“.