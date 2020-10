Stadt Wien beteiligt sich an Luxus-Lokal

Fast, sagt Veronika Doppler, wäre ihr Lebenswerk zerstört gewesen. Und das ohne ihr Zutun. Die Corona-Krise hat das Vestibül eiskalt erwischt. Das Lokal im Burgtheater lebt von den Theatergästen. Von den Wienerinnen und Wienern, aber auch von den Touristen, die sich bei ihren Vier-Tages-Aufenthalten von der Oper ins Burgtheater und von dort ins Vestibül begeben. Die fehlen jetzt. Dass das Burgtheater ein halbes Jahr lang geschlossen war, hat dem Vestibül quasi den Rest gegeben.

All das hat Doppler und ihren Mann Christian Domschitz – der im Vestibül kocht – dazu bewogen, sich um eine Beteilung der Stadt Wien zu bewerben.

„Um Unternehmen zu unterstützen, die die Corona-Krise in eine wirtschaftlich ausweglose Situation gebracht haben, hat die Stadt Wien die „Stolz-auf-Wien“-GmbH gegründet. Über diese beteiligt sich die Stadt für maximal sieben Jahre und mit maximal 20 Prozent Gesellschafteranteilen an krisengebeutelten Unternehmen. Man will Wiener Firmen unterstützen, die unverschuldet ins Straucheln gerieten. 20 Millionen Euro hat die Stadt dafür bereitgestellt, 5 Millionen die Wirtschaftskammer und 10 Millionen Euro an Kapital kommen von Investoren.