Coronakrise: Stadt Wien prüft Beteiligung an 20 Unternehmen

Eine der bekanntesten ist der Gastro-Gutschein, der in den vergangenen Wochen an 950.000 Wiener Haushalte verschickt wurde: Mittlerweile wurden 157.000 in den mehr als 3.600 beteiligten Betrieben eingelöst. Mehr als vier der vorgesehenen 40 Millionen Euro wurden laut Ludwig bereits an Gasthäuser ausgezahlt, die an der Aktion mitmachen. Das Geld würde in drei bis sieben Tagen bei den Lokalen ankommen. „Bei manchen steht die Hälfte des Umsatzes mit dem Gutschein in Verbindung“, sagt der Stadtchef. Weil viele Gäste, die den Bon einlösen, in Begleitung zum Essen kommen.

Einige tausend Bons mussten allerdings laut Hanke gesperrt werden, etwa weil sie, wie berichtet, bei Postkasten-Einbrüchen entwendet worden waren.

Für größeres öffentliches Aufsehen sorgte auch das Projekt „Stolz auf Wien“. Dabei beteiligt sich die Stadt temporär und zu maximal 20 Prozent bei Unternehmen, die durch die Pandemie existenzgefährdet sind. Dafür wurde eine eigene Gesellschaft gegründet, die die Stadt mit 20 und die Wirtschaftskammer mit fünf Millionen Euro finanziert. Hinzu kommen private Kapitalgeber.