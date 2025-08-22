"Stolz auf Wien": Rechnungshof kritisiert Interessenskonflikte
Die im Jahr 2020 gegründete Beteiligungsgesellschaft „Stolz auf Wien“ hatte das Ziel, Betriebe in der Corona-Krise zu unterstützen. Neben der Wien Holding und der Wirtschaftskammer waren auch private Investoren sowie Kreditinstitute an Bord, die als stille Gesellschafter auftraten.
Dies ist laut einem Bericht des Rechnungshofs problematisch. Er ortet Interessenskonflikte. Während die Wien Holding und die Wirtschaftskammer Unternehmen in finanzieller Not unterstützen wollten, hätten die privaten Investoren vor allem Rendite im Blick gehabt. Diese unterschiedlichen Zielsetzungen könnten die Entscheidungsprozesse erschwert haben.
Mangelndes Interesse und Intransparenz
Zudem blieb auch das Interesse am Modell hinter den Erwartungen zurück: Nur 30 von 162 interessierten Firmen erhielten eine Beteiligung, von knapp 39 Millionen Euro wurden bis Mai 2023 lediglich 28 Millionen abgerufen. Als Gründe nennt der Rechnungshof unattraktive Konditionen und Konkurrenz durch andere Covid-Hilfen.
Bemängelt wird auch die mangelnde Transparenz: Investorenversammlungen wurden zunächst nicht protokolliert, erst seit Herbst 2023 gibt es Aufzeichnungen. Für künftige Modelle fordert der Rechnungshof klare Prioritäten, flexiblere Beteiligungsdauern und eine stärkere Stimmrechtsverankerung der Wien Holding.
Kommentare