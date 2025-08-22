"Stolz auf Wien": Rechnungshof kritisiert Interessenskonflikte

Die im Jahr 2020 gegründete Beteiligungsgesellschaft „Stolz auf Wien“ hatte das Ziel, Betriebe in der Corona-Krise zu unterstützen. Neben der Wien Holding und der Wirtschaftskammer waren auch private Investoren sowie Kreditinstitute an Bord, die als stille Gesellschafter auftraten.

Dies ist laut einem Bericht des Rechnungshofs problematisch. Er ortet Interessenskonflikte. Während die Wien Holding und die Wirtschaftskammer Unternehmen in finanzieller Not unterstützen wollten, hätten die privaten Investoren vor allem Rendite im Blick gehabt. Diese unterschiedlichen Zielsetzungen könnten die Entscheidungsprozesse erschwert haben.