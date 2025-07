Rechnungshof fordert in neuem Bericht mehr Gewaltschutz

Schon davor startete das Pilotprojekt in der Steiermark, wo Gerichtsmedizinerin Juliane Glas erklärte, dass viele Frauen, die unter gewalttätigen Partnern leiden, wegen Angst vor den Folgen zunächst vor Arzt und Polizei zurückschrecken würden. In den Gewaltambulanzen allerdings passiere die Anzeige nur auf Wunsch der Betroffenen. Das nehme Druck.

Ein Konzept, das zu funktionieren scheint: Die an den gerichtsmedizinischen Instituten der medizinischen Universitäten Graz und Wien angesiedelten Einrichtungen wurden in einem am Freitag erschienenen Bericht des Rechnungshofes (RH) ausdrücklich begrüßt.

Wichtig für Opferschutz

Aus Sicht des RH sind Gewaltambulanzen zweckmäßig, insbesondere im Hinblick auf eine effektive Strafverfolgung, Verfahrensbeschleunigung und den Opferschutz.

Der RH spricht sich deshalb für die flächendeckende Errichtung von Gewaltambulanzen aus. Wie aus dem Bericht hervorgeht, planten die gerichtsmedizinischen Institute in Salzburg und Innsbruck zur Zeit der Rechnungshof-Prüfung keine Gewaltambulanzen nach dem Modell des Pilotbetriebs. Innsbruck soll allerdings ein eigenes Konzept verfolgen.

Dem Justizministerium wird folglich empfohlen, in Abstimmung mit den anderen Ressorts, die an der Finanzierung beteiligt sind, auszuloten, wie sich die gerichtsmedizinischen Institute in Innsbruck und Salzburg sowie sonstige relevante Stellen am Pilotbetrieb beteiligen können: „Ein flächendeckendes, niederschwelliges Angebot, um Verletzungen beziehungsweise Spuren von Gewalt gerichtlich verwertbar dokumentieren lassen zu können, ist wesentlich, vor allem für Opfer häuslicher Gewalt“, so der RH.