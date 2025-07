100 Millionen Euro würde das Land für den Verband zahlen, sagte LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag. Weitere 253 Millionen stellte er den 171 Gemeinden für die kommenden zehn Jahre in Aussicht.

FPÖ und ÖVP, die gemeinsam 17 der 36 Landtagsmandate halten und damit die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit für den BMV-Deal blockieren können, lehnen ab. Ein Hilfspaket für Gemeinden habe mit dem BMV nichts zu tun, so die Argumentation der Opposition, denn die überzogenen Leistungen des Landes (Mindestlohn bis Gratiskindergarten) hätten die Finanzmisere der Gemeinden überhaupt erst verursacht, meinten ÖVP-Chef Christoph Zarits und Klubobmann Bernd Strobl sowie FPÖ-Obmann Alexander Petschnig und Mandatar Markus Wiesler am Freitag in Eisenstadt.

Patt ohne Ausweg

Blau und Türkis fordern deshalb "nachhaltige Strukturmaßnahmen", zum Beispiel eine Deckelung der Landesabzüge von den Ertragsanteilen.