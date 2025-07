Poker um Müll-Deal: Die zwei BMV-Gutachten sollen weit auseinander liegen

BMV und Land haben schon vor Monaten getrennt voneinander Gutachten über den Wert des Müllverbandes in Auftrag gegeben. Laut Doskozil beziffere ein Gutachten den Wert mit 60 bis 80 Millionen Euro. Das Land würde 100 Millionen dafür zahlen, als „Sofortmaßnahme“ für die Gemeinden. Weitere 253 Millionen sollen in den kommenden zehn Jahren folgen.

Um das zu erkennen, brauche man kein Gutachten, dafür reiche ein Blick in die Bilanzen, so ein Eigentümervertreter zum KURIER.

Dass der Wert des BMV, der den 171 Gemeinden gehört, bei 60 bis 80 Millionen Euro liege, halten informierte Bürgermeister indes für viel zu niedrig. Das vom BMV bei Ernst & Young in Auftrag gegebene Gutachten soll am Montag präsentiert werden, dürfte aber deutlich im dreistelligen Euro-Millionen-Bereich liegen.

Doskozil nahm am Donnerstag auch zu Rücktrittsgerüchten Stellung und bezeichnete sie als „Blödsinn“. Solche Gerüchte habe er in den vergangenen Wochen sowohl inner- als auch außerparteilich vernommen, so der Landeshauptmann bei seinem ersten größeren Auftritt vor Journalisten nach einem Klinikaufenthalt Ende Juni, bei dem er wegen abgekapselter Flüssigkeit im Brustkorb nach einer Lungenentzündung behandelt wurde.

Er werde von den Ärzten gut betreut. „Ich habe schon schwierigere Situationen gehabt als jetzt“, betonte Doskozil mit Blick auf seine Kehlkopf-Erkrankung. So lange er vor sich selbst verantworten könne, sein Amt zu absolvieren und seine Ideen umzusetzen, werde er das tun.