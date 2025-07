Die Verstaatlichungspolitik des seit 2019 amtierenden Landeshauptmanns hat in der Holding ihr Fundament. Ohne Holding kein „burgenländischer Weg“. Ruckers Vertrag wäre noch bis 2029 gelaufen. Er gründet aber lieber ein Consulting-Unternehmen, die Holding wird eine Kundin.

Ex-Banker Rucker, dem von allen Seiten Gutes nachgesagt wird, weil er politischen Begehrlichkeiten die Sorgfalt des ordentlichen Kaufmanns entgegengestellt habe, stand seit 2016 an der Spitze der Landesholding. Unter deren Dach befinden sich rund 80 Gesellschaften von Burgenland Energie über Spitäler, Pflegeeinrichtungen bis zu den Verkehrsbetrieben.

„In bestem Einvernehmen“ sei die Trennung erfolgt, wurde in allen drei Fällen versichert.

Er stand nicht nur in der Stunde des Triumphs, sondern auch der bitteren Niederlage gegen Andreas Babler beim Bundesparteitag an der Seite seines Chefs. Heute ist Oschep Geschäftsführer des Weintourismus, einer Gesellschaft der Holding.

War Rucker das wirtschaftliche Hirn, galt Oschep als strategischer Kopf in Doskozils Machtgefüge. Wie Rucker stammt Oschep aus der Ära von Doskozils Vorgänger Hans Niessl . Anders als Rucker war Offizierssohn Oschep Doskozil auch persönlich eng verbunden.

Puchwein kommentiert das nicht, es gebe mehrere Angebote, sie entscheide sich im Herbst. Das Burgenland dürfte die Steirerin aber ziemlich sicher verlassen. Puchweins Co-Landesgeschäftsführer Kevin Friedl könnte der langjährige Neusiedler Bezirksgeschäftsführer Fritz Radlspäck zur Seite gestellt werden, erzählt man sich in roten Funktionärskreisen.

Zuvor war der 55-Jährige Anfang April in Leipzig zum neunten Mal seit 2018 am Kehlkopf operiert worden, einen Monat später meldete er sich „im Büroalltag“ zurück. Wer während Doskozils Absenz das Sagen hat, ist nicht so klar. Spitze Zungen aus der burgenländischen SPÖ behaupten, Büroleiter Christian Stiller und Doskozils Anwalt Johannes Zink. Dass die roten Landesräte Leonhard Schneemann (er wird als Rucker-Nachfolger gehandelt), Heinrich Dorner und Daniela Winkler nicht die Entscheidungsfreudigsten sind, ist im Landhaus ein offenes Geheimnis.

Ob dieser Gemengelage steigt in der großen Regierungspartei die Unzufriedenheit mit dem bisher Unantastbaren. Dass rote Funktionäre im KURIER-Gespräch Doskozil infrage stellen, ist eine neue Qualität.

In den kommenden Wochen wird sich weisen, ob das nur Einzelstimmen sind.