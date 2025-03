Norbert Hofer: „Da verstehe ich keinen Spaß“

Nach allem, was ich im damaligen Bundespräsidentschaftswahlkampf erlebt habe mit Personen, die versucht haben auf mein Grundstück einzudringen , und durchs Badezimmerfenster filmenden TV-Kameras. Und dann erklärt der Landeshauptmann im Fernsehen, wie leicht man auf mein Grundstück eindringen könne und sogar er dazu in der Lage wäre.

Von Grünen hörte man, der Posten der Vizelandeshauptfrau sei nicht gefordert, sondern angeboten worden. Das habe ich nicht gehört. Aber ich hätte eine rot-blaue Koalition der Wahlsieger mit fünf plus zwei in der Regierung für gut befunden. Die SPÖ hat zwar die Absolute verloren, ist aber stärkste Partei. Dazugewonnen hat nur die FPÖ, und das massiv. Außerdem haben Doskozil und ich die meisten Vorzugsstimmen , deshalb wäre Rot-Blau eine logische Sache gewesen.

Fünf plus zwei hätte geheißen, dass die Regierung wieder größer geworden wäre?

Ja, aber so hätten auf SPÖ-Seite auch alle Regierungsmitglieder bleiben können. Ich bin überzeugt, dass die Siebenervariante früherer Jahre besser war. Es ist in der Regierung viel Arbeit zu erledigen. Zwei weitere Regierungsmitglieder sind nicht die großen Kostentreiber, die Regierungsbüros dürften halt nicht so groß sein, dort fallen die Kosten an. Man sollte den Mitarbeitern in der Verwaltung ein bisschen mehr vertrauen. Dann müssten die Büros nicht so groß sein.

Jetzt sind Sie Oppositionsführer mit einer Schar an Newcomern im blauen Klub. Wie werden Sie’s anlegen?

Ich mache gern Opposition, jetzt auch als Obmann im Rechnungshofausschuss. Es wird Prüfaufträge zum Konzern Burgenland geben und U-Ausschüsse. Von unseren Mandataren verlange ich, dass sie sich in Aufgaben vertiefen. Kritik am Regierungsprogramm gibt es dort, wo es schlecht ist: Das Land will zum Beispiel eine eigene KI entwickeln, da wird das Burgenland zur Lachnummer. Oder wenn Dinge, die die Burgenland Energie – eine Aktiengesellschaft – betreffen, als Regierungsarbeit verkauft werden, vergisst die Regierung, wo die Grenzen sind.