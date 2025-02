Riss zwischen Hofer und Doskozil: "Hans Peter, mach das nicht"

In seiner rund dreiviertelstündigen Regierungserklärung hat LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag eingangs für einen neuen Stil in der politischen Auseinandersetzung geworben. Denn, "jemanden anzupatzen, kann doch nicht der Sinn der burgenländischen Politik sein".

"Mit Fakten zu diskutieren, war in der Vergangenheit der burgenländische Weg und ich hoffe, dass es auch in Zukunft so sein wird".

Opposition im Blick

Er nehme da niemanden aus, versicherte Doskozil, man konnte sich des Eindrucks aber nicht ganz erwehren, dass er in erster Linie die Opposition anspricht.