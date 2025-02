Wo Norbert Hofer LH Doskozil "stellen" will

Hofer, der selbst gerne Teil der Regierung geworden wäre, lässt gleich eingangs kein gutes Haar am Juniorpartner in der Regierung - die Grünen haben zwei, die Roten 17 Mandate. Mit insgesamt 19 Mandaten ist die Koalition nur mit einem Mandat Überhang abgesichert.

Apropos Trabant: Eine grüne Duftmarke im Regierungsprogramm findet der frühere Verkehrsminister mit Faible für 140 km/h auf der Autobahn nur in einem Passus zum Immissionsschutzgesetz-Luft: Demnach, so meint Hofer, solle das Tempo auf 80 km/h gesenkt werden. "Ich bin gespannt, wie die Bevölkerung darauf reagiert", feixt der blaue Klubchef.

Was Hofer sonst noch stört und was er im Regierungsprogramm ergänzen möchte: Dass ein Ortschef künftig im letzten Jahr seiner Amtszeit das Amt an eine Person "weitergeben kann", die bisher nicht im Gemeinderat war, erinnert Hofer an paternalistische Zeiten.

Aktuell muss ein Nachfolger aus der Mitte des Gemeinderates gewählt werden.

Und dass für den Direktor des Landesrechnungshofs vor einem allfälligen Wechsel in eine Leitungsfunktion im Land eine zweijährige "Cool-off-Phase" gelten soll, sei schön und gut. Aber diese Übergangsfrist sollte auch für Politiker gelten.