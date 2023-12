Andere schlitterten in die Pleite, darunter „Habibi & Hawara“ oder die Bäckerei "Gragger & Cie".

Der insgesamt 50. und damit letzter Neuzugang bei "Stolz auf Wien" ist der Brandstätter Verlag, wie Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag mitteilte. Das Familienunternehmen wurde 1982 gegründet. „Die Insolvenz unseres österreichischen Buchlogistikers Anfang des Jahres hat uns viel Geld und Nerven gekostet. Den Großteil des entstandenen Schadens konnten wir inzwischen kompensieren", sagt Verleger Nikolaus Brandstätter in der Aussendung. Durch die Beteiligung der Stadt wolle man nun "wieder an die Vorwärtsstrategie der letzten Jahre anknüpfen" und mehr Investitionsspielraum für innovative Projekte bekommen.