"Stolz auf Wien": Kritik an Corona-Beteiligungen der Stadt

So sollen die Betriebe zum in der Krise notwendigen Eigenkapital kommen. Im Dezember erfolgte die dritte Runde an Beteiligungen: Bis jetzt hat sich die Stadt an insgesamt acht Wiener Unternehmen beteiligt. So seien bisher 250 Arbeitsplätze gesichert worden.

Für die Beteiligungen in die Unternehmen wurden bisher 3,6 Millionen Euro reserviert. Es stehen also noch mehr als 35 von den dafür vorgesehen 40 Millionen Euro zur Verfügung.