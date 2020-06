Stichtag 14. Juli: Wien-Wahl nimmt Fahrt auf

Am 11. Oktober wird in der Bundeshauptstadt über die Zusammensetzung des Gemeinderats sowie der Bezirksvertretungen entschieden. Langsam, aber sicher, macht sich in der Stadt auch ein bisschen Wahlkampfstimmung breit - nachdem zuvor Corona-bedingt eher der Konsens im Mittelpunkt stand. Nun verschärft sich der Ton, auch innerhalb der Koalition.

Der offizielle Auftakt zum Wahlkampf erfolgt naturgemäß erst Ende des Sommers. Und tatsächlich haben die wahlwerbenden Parteien vorerst noch anderes zu tun - zum Beispiel ihre Listen zu finalisieren. Wobei die Grünen das schon im Februar erledigt haben und die SPÖ kürzlich. Die Wahlvorschläge von FPÖ, ÖVP und NEOS sind hingegen noch ausständig. Das Team HC Strache muss überhaupt noch Unterschriften sammeln, um antreten zu können.

Erleichtert wird die Planung dadurch, dass jetzt die Fristen fix sind. Als Stichtag ist nun der 14. Juli festgelegt. Die Frist für die Einreichung der Kandidatenlisten („Wahlvorschläge“) endet am 14. August für die Kreis- und Bezirkswahlvorschläge bzw. am 17. August für die Stadtwahlvorschläge („Landeslisten“). Erarbeitet sind inzwischen auch umfangreiche Corona-Sicherheitsvorkehrungen, die je nach Situation im Herbst dann zum Einsatz kommen sollen. Für den Wahlkampf gibt es wohl keine gesonderte Bestimmungen, hier gelten die bundesweiten Regeln in Sachen Versammlungen.