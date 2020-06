Wo in Wien der nächste Pop-up-Radweg entstehen könnte

Vor rund zwei Wochen habe zu diesem Zweck jedenfalls vor Ort eine Verhandlung mit Vertretern der Polizei, des Magistrats, der Wiener Linien und des Bezirks stattgefunden, bestätigt Bezirksvorsteher Hannes Derfler (SPÖ) dem KURIER.

Massive Sicherheitsbedenken

Fast alle Anwesenden, so Derfler, hätten sich bei dem Treffen gegen den Pop-up-Radweg ausgesprochen: "Auch der Bezirk ist komplett dagegen. Und zwar aus Überlegungen der Verkehrssicherheit."

Hintergrund: Die vier bereits bestehenden Pop-up-Radwege in der Praterstraße, der Lassellestraße, der Hörlgasse und der Wagramer Straße wurden jeweils in der Autospur ganz rechts bzw. auf dem Parkstreifen am rechten Rand eingerichtet.

In der Adalbert-Stifter-Straße könnte nun ein neues Konzept erprobt werden. Und das ist offenbar umstritten.