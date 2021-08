Stich zwischen Saft und Sandwich: Zur Impfung in den Supermarkt

„Wenn es darum geht, die Impfungen zu den Menschen zu bringen, sind wir kreativ“, sagt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Deshalb kann man sich in Wien aktuell nicht nur im Stephansdom, vor diversen Moscheen, beim Film-Festival auf dem Rathausplatz oder unterm Riesenrad impfen lassen (siehe Kasten rechts), sondern seit Mittwoch auch an der Supermarktkassa. Von medizinischem Personal natürlich.

Groß ist der Ansturm zum Start der Aktion Mittwochfrüh im Billa Plus in der Millennium City in der Brigittenau zwar noch nicht – wenn man von den Dutzenden Journalisten, Fotografen und Kameramännern einmal absieht. Während des mehr als einstündigen KURIER-Lokalaugenscheins entscheiden sich gerade einmal zwei Menschen dafür, sich in der improvisierten Impfstation zwischen Obstregalen, Sandwiches und gekühlten Softdrinks ihren ersten bzw. einzigen Stich abzuholen.