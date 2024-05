Stephansdom-Anschlag: Beschuldigte sind "Gefahr für die nationale Sicherheit"

Gemeint ist damit, dass es Zweifel an der Identität des Tadschiken gibt, der seit Februar 2022 mit seiner Ehefrau in Wien ist. So soll der Mann, der sich zuvor in der Ukraine aufhielt, dort mit anderen Namen und abweichenden Geburtsdaten registriert gewesen sein. Und schon dort soll der Mann "Straftaten in Zusammenhang mit Terrorismus" begangen haben. Zudem wird angenommen, dass er sich mit seiner Ehefrau in der Vergangenheit in Syrien aufgehalten haben soll - als Mitglieder des IS.

Die drei Kinder des Paares wurden bereits zu den Großeltern in der Türkei gebracht. Doch selbst da hat das Bundesamt Zweifel. "Dass Sie der Vater der Kinder sind, kann nicht zweifelsfrei festgestellt werden", heißt es im Bescheid.