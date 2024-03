Möglicher Stephansdom-Anschlag: Kinder der Beschuldigten in Türkei gebracht

Ausgerechnet zu Weihnachten wurde bekannt, dass vier Personen Pläne geschmiedet haben sollen, um einen Anschlag auf den Wiener Stephansdom durchzuführen. Darunter befand sich auch ein Paar. Die beiden Verdächtigen, sie stammen aus Tadschikistan, befinden sich seither in U-Haft. Sie alle sollen dem IS-Ableger ISPK angehören, die sich erst vor wenigen Tagen zum verheerenden Anschlag in Moskau bekannt hatte.

Die drei gemeinsamen Kinder des Paares im Alter von 3, 5 und 7 Jahren wurden in der Zwischenzeit in einer Kriseneinrichtung der Stadt Wien untergebracht. Doch Montagfrüh wurden sie in die Türkei gebracht - dort leben ihre Großeltern.