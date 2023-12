Anschlagspläne in Wien: Verdächtige werden verhört

Rund um den Stephansdom in Wien gelten aktuell erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Besonderes Augenmerk wird die Polizei in den nächsten Tagen auch auf andere Kirchen in der Hauptstadt richten, speziell während Gottesdiensten. Zudem soll auf Weihnachtsmärkten mehr patrouilliert werden, sowohl in Uniform, als auch in Zivil. Im Notfall soll die Polizei Zutrittskontrollen durchführen dürfen. Es gilt erhöhte Terrorwarnstufe.

Grund für die erhöhte Sicherheitslage: Gestern, Samstag, wurden mögliche Anschlagspläne für Wien, Köln und auch für Madrid bekannt. Vor allem Kirchen sollen im Fokus einer islamistischen Gruppe stehen, für Köln wurde der Kölner Dom als mögliches Ziel genannt, für Wien der Stephansdom.

