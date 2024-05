Anschlagspläne auf den Stephansdom: Bemerkenswerte Spur zu einem Stromkasten

Die Bilder wurden bei einem Stromzählerkasten in einer wenig bewohnten Gegend in Wien-Simmering aufgenommen. Koordinaten, die auf dem Handy eines Beschuldigten gefunden wurden, führten die Ermittler dorthin. Sie observierten die Straße. Und tatsächlich betrat am 18. April gegen 22.36 Uhr eine männliche Person den Ort. Der Mann stellte ein Paket ab, hob zwei schwere, dunkle Taschen heraus und stellte sie auf den Boden. Danach dürfte er eine Handynachricht verschickt haben, ehe er zwei Minuten später den Ort auch schon wieder verließ.

Nur zwei Minuten später erschien ein anderer Mann. Er steuerte direkt auf die Taschen zu, nahm sie, und verließ den Ort.

Was in diesen Taschen war, ist unklar. Ebenso, wer die Männer waren. Doch der Verdacht wiegt schwer: Der Ort könnte als sogenannter "toter Briefkasten" für Waffendepots genützt worden sein. Eine derartige Vorgangsweise hatte die Terrororganisation ISKP schon vor einem Anschlag in der Türkei gewählt - die Verdächtigen in Wien sollen derselben Gruppierung angehören.